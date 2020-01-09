GÜNDEM / 9 Ocak 2020

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Demiryollarında 17 Yılda Kat Edilen Mesafe ve Hedefler" konulu basın toplantısı yapacak.

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

1- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 11 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katılacak.

3- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından İran'ın da Irak'taki ABD üslerine saldırıları sonrasındaki gelişmeler takip ediliyor.

- Örgütün çatı davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın yargılanmalarına 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

5- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, spor tesislerinde incelemede bulunacak, gençlerle bir araya gelecek, AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

- 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım eden örgütün mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

(Vitoria-Gasteiz/23.00)

3- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur rövanş maçında Beşiktaş TRC İnşaat, Fransa temsilcisi Roche Vendee Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

(Pays de la Loire/22.00)

4- 2020 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları İsviçre'nin Lozan kentinde başlayacak.

5- Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Kaya kamyonu "Deve" seri üretime hazırlanıyor

- Afyonkarahisar'da mermer makineleri üreten Şuayp Demirel, 22 yıllık hayali olan kaya taşıma kamyonunu üretmeyi başardı

- Motoru ve şanzımanı hariç tamamı yerli üretim olan ve "Deve" ismi verilen kamyonla 30 ton yük taşınabiliyor

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

- "Gerçekten çok güçlü bir araç. Bunu tek başına sanayicilerimiz sıfırdan tasarlayıp ürettiler. Bize de kullanarak gururlanmak düşüyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum"

- İş adamı Demirel:

- "Çok ihtiyaç duyulan stratejik bir araç olduğu için bunu yapmaya karar verdim. Bunda da Allah'ın izniyle başarılı olduk"