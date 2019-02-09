GÜNDEM / 9 Şubat 2019

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı ilçesinde muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı'na katılacak, Kemah, İliç ve Kemaliye ilçelerini trenle ziyaret ederek Kemaliye'de halkla buluşacak.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Törenine katılacak, AK Parti Antalya İl Başkanlığı ve Antalya Valiliğini ziyaret edecek.

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi açılış törenine iştirak edecek.

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile bir araya gelecek.

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yerel basın mensuplarıyla toplantıda bir araya gelecek, Uluslararası Kültür Turizmi ve Medya Kurultayına katılacak, Uzun Çarşı esnafını ziyaret edecek, mahalle temsilcileriyle buluşacak, belediye başkan adayları ve kanaat önderleriyle toplantı yapacak.

1- Kartal'da çöken binayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

-"Tütün mamulleri paketleri üzerindeki sağlık uyarı mesajlarının kapladığı alanı yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıyoruz. Paket üzerinde yer alan resimli sağlık uyarıları setinin yenilenmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

- "Düz paket uygulamasıyla tütün mamulü paketlerin cazibesi ve çekiciliğini ortadan kaldırmayı, tütünün reklam ve tanıtım etkisi doğuracak şekilde kullanımını engellemeyi, sağlık uyarılarının fark edilebilirliği ve etkinliğini arttırmayı amaçlıyoruz"

- "Bu düzenlemeler ülkemiz tütün kontrolü uygulamaları açısından bir mihenk taşı niteliğindedir"

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Antarktika'dan topladığı meteoritlerle "uzaya" ışık tutacak

- Antarktika'da yaptığı çalışmaları tamamlayarak Türkiye'ye dönen akademisyen Mehmet Yeşiltaş, kıtadan getirdiği 3 meteoritle uzay bilimlerine katkı sağlayacak

- Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yeşiltaş:

- "Türk Uzay Ajansının da kurulduğu bu günlerde Antarktika'dan topladığımız meteoritlerden elde edeceğimiz bilgiler şüphesiz uzay bilimlerine katkı sağlayacak ve bu alanda belki de bilinmeyenlere ışık tutacaktır"

- "Türkiye, Antarktika'da ilk defa meteorit arama ve toplama çalışması yaparak orada benzer çalışmalar yürüten dünyanın ileri gelen birkaç ülkesinin arasına girerek uzay bilimleri alanında bu yarışa resmi olarak dahil olmuştur"

(Dilara Zengin/Antarktika)

3- MEB, ilk elektronik "TIMSS" için kolları sıvadı

- Milli Eğitim Bakanlığınca, okul idarecileri ile fen ve matematik branş öğretmenlerine, bu yılın nisan ayında Türkiye'de ilk kez elektronik ortamda yapılacak Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması için hazırlık eğitimi düzenlendi