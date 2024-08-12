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  4. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu görüşecek mi? AK Parti'den yalanlama geldi

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu görüşecek mi? AK Parti'den yalanlama geldi

12.08.2024 15:40
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı lanetleyerek sözlerine başlayan Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında görüşme olacağına yönelik iddiaları da yalanladı.

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu görüşecek mi? AK Parti'den yalanlama geldi

'Bu bir alçaklık ve insanlık suçudur' diyerek cümlelerine başlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Gazze'deki insanlık dışı tablo giderek daha da yoğunlaşıyor. Son yansıyan görüntüleri gördük insanlar ölümden kaçmak içim göç dalgasında hareket ediyor. Orada büyük bir trajedi var. Artık son bombalamalarda insanların cesetlerine bile ulaşılamıyor, paramparça olmuş cesetler torbalara koyuluyor insanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olan Netanyahu hükümeti yargılanmalıdır.' dedi.

"AK Parti, bir halk hareketi olarak doğmuş büyük bir siyasi yürüyüşün adıdır. AK Parti siyasette bir marka haline gelmiştir. Türkiye'yi ileriye taşımak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

KILIÇDAROĞLU İLE ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ İDDİASI!

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Sayın Kılıçdaroğlu'na görüşme mesajı gönderildiği iddiası doğru değil, bu mesele doğru değildir."

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Ahmet Davutoğlu Ömer Çelik ak parti
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