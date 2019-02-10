GÜNDEM İPTALİ

- Gündemimizin “Yasama Yürütme Siyaset” başlığı altında yer alan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Rami Kışlası’nda yapacağı inceleme kaynağından iptal edilmiştir.
Saygılarımızla.
AA
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