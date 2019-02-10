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GÜNDEM İPTALİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 22:26 | Son Güncelleme

GÜNDEM İPTALİ

- Gündemimizin “Yasama Yürütme Siyaset” başlığı altında yer alan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Rami Kışlası’nda yapacağı inceleme kaynağından iptal edilmiştir.

Saygılarımızla.

AA

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