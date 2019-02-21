GÜNDEM İPTALİ

- G\u00fcndemimizin \u201cYasama Y\u00fcr\u00fctme Siyaset\u201d ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 alt\u0131nda yer alan, \u0130nsan Haklar\u0131n\u0131 \u0130nceleme Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Hakan \u00c7avu\u015fo\u011flu'nun "Vicdan Hareketi" temsilcilerini kabul\u00fc kayna\u011f\u0131ndan iptal edilmi\u015ftir.\nSayg\u0131lar\u0131m\u0131zla.\nAAPARTNERPopo esteti\u011fi yapt\u0131ran \u00fcnl\u00fclerMesut \u00dcner: \u00c7atalca'ya 80 milyon bor\u00e7 b\u0131rak\u0131ld\u0131AK Parti Ba\u015fkan Aday\u0131 Ta\u015fy\u00fcrek: Kartal\u2019\u0131 beraber y\u00f6netece\u011fiz