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GÜNDEM İPTALİ

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

GÜNDEM İPTALİ

- Gündemimizin “Yasama Yürütme Siyaset” başlığı altında yer alan, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun "Vicdan Hareketi" temsilcilerini kabulü kaynağından iptal edilmiştir.

Saygılarımızla.

AA

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