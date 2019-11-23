GÜNDEM İPTALİ

- G\u00fcndemimizin "Ekonomi" ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 alt\u0131nda yer alan Ticaret Bakan\u0131 Ruhsar Pekcan'\u0131n \u0130stanbul\u2019da ger\u00e7ekle\u015ftirilecek "Ekovitrin 18. Y\u0131l\u0131n Starlar\u0131 \u00d6d\u00fcl T\u00f6reni"ne kat\u0131l\u0131m program\u0131, kayna\u011f\u0131ndan iptal edilmi\u015ftir.\nSayg\u0131lar\u0131m\u0131zla.\nAA326 g\u00fcn sonra ortaya \u00e7\u0131kt\u0131: 70 milyon bana \u00e7\u0131kt\u0131!Bakan Turhan'dan Kuzey Anadolu Otoyolu a\u00e7\u0131klamas\u0131Ka\u00e7ak elektrik denetimi ekibine sald\u0131r\u0131: 6 yaral\u0131
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