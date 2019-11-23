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GÜNDEM İPTALİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 15:59 | Son Güncelleme

GÜNDEM İPTALİ

- Gündemimizin "Ekonomi" başlığı altında yer alan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın İstanbul’da gerçekleştirilecek "Ekovitrin 18. Yılın Starları Ödül Töreni"ne katılım programı, kaynağından iptal edilmiştir.

Saygılarımızla.

AA

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