Gündem olacak açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'den ve Lübnan'dan geleceklere kapımız açık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabulü sona erdi. Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Baş başa görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Almanya'da nüfusu 3.5 milyonu geçen Türk toplumu yaşıyor. Her yıl 6 milyonu aşkın Alman turist ülkemizi tspit ediyor. Bugünkü görüşmede ikili ticaretimizi görüştük. Hedefimiz 60 milyon dolara ulaşmak.

Savunma sanayi ürünlerinin tedariki konusunda işbirliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz. Değerli dostumun gayretlerini takdirle karşıladığımı ifade ediyorum.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE VİZE SERBESTİSİ

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi olmak üzere AB'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olacağını vurguladım.

"SOMUT ADIMLAR ATILMASINI BEKLİYORUZ"

Almanya'nın kamu güvenliği bakımından da ciddi tehdit teşkil eden PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle birlikte mücadele kararlılığına ulaştık. Somut adımlar atılmasına yönelik beklentimizi kendisiyle paylaştık.

GAZZE AÇIKLAMASI

Gazze'de yaşanan insanlık dramı devam ediyor. Acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerindeki baskının artması için üzerimize düşeni yapmamız şart.

SCHOLZ: "İSRAİL KONUSUNDA FARKLI GÖRÜŞLERE SAHİBİZ"

Scholz'un açıklamasından satır başları:

İki ülke de Ukrayna'ya destek oluyor. Rusya'nın saldırısı bütün Avrupa'yı tehlikeye atıyor. Biz İsrail konusunda farklı görüşlere sahibiz. 7 Ekim saldırısı korkunç bir suçtu.

Göç ve mülteci konusunda Türkiye önemli çabalar sarf ediyor. Türkiye'ye desteğimiz sürecek. Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilerde olumlu havadan memnunum. Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin gelişmesini arzu ediyoruz.

SORU-CEVAP

ALMANYA'NIN SİLAH İHRACATI POLİTİKASI

Scholz, "Uluslararası hukuka uyulması gerekiyor. İsrail'in savunma hakkı görüşüne sahibiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "50 bini aşkın insanın öldürüldüğü bir katliam söz konusu. 50 bin insanın öldürülmesi herhalde F-35'lerle iyi vurdunuz, iyi yaptınız derdirtmez. Siz nereye gidiyorsunuz dedirtir." dedi.

"KAPIMIZ AÇIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasınında devamında "Suriye'den gelen mültecilere kapımız açıktır. Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa onlara kapımızı açık tuttuk.Lübnan'da ciddi sayıda Türkmen var, onlara da kapımız açık" dedi.

AVRUPA'DAKİ İSLAM KARŞITLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef üzülerek söylüyorum Almanya'da bu yaygın olarak devam ederken bunun başını da PKK ve FETÖ çekiyor." dedi.

Scholz, "İnsan ayrımcılığı konusu kabul edilemez. İnsanların demokrasilerde bir arada yaşamaları gerekir. Aşırı dinci akımlar var, onlarla mücadele ediyoruz. PKK'nın işlediği suçlarda Almanya önemli bir mücadele içerisinde" dedi.