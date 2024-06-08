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  4. Gündem olan Akşener-Erdoğan-Bahçeli sözleri! 'Seçimlerden önce görüştüler' dedi: Akşener, Bahçeli'den özür diledi

Gündem olan Akşener-Erdoğan-Bahçeli sözleri! 'Seçimlerden önce görüştüler' dedi: Akşener, Bahçeli'den özür diledi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.06.2024 08:35
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Geçen gün gerçekleşen Erdoğan-Akşener zirvesi siyasette yeni tartışmaları doğurdu. Kulisler hareketlenirken bir iddia da Haber 7 yazarı Ferhat Murat'tan geldi. Akşener'in seçimlerden önce Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüştüğünü belirten Murat, 'Akşener, geçmişe yönelik Devlet Bahçeli'den özür diledi' ifadelerini kullandı.

Gündem olan Akşener-Erdoğan-Bahçeli sözleri! 'Seçimlerden önce görüştüler' dedi: Akşener, Bahçeli'den özür diledi

Seçimler bitti ancak tartışmalar devam ediyor. 31 Mart'taki başarısız sonuçların ardından genel başkanlık koltuğundan ayrılan Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek siyaset gündemin yine merkezine oturdu.

Ekran Alıntısı

SEÇİMLERDEN ÖNCE...

Görüşmenin içeriği merak edilirken Meral Akşener'e yeni görev verileceği söylentileri yayıldı. Haber 7 Yazarı Ferhat Murat Ekol TV'de katıldığı programda yerel seçimlerden önce Akşener'in hem Erdoğan ile hem de Bahçeli'yle görüştüğünü belirtti. Murat ayrıca Akşener'in Bahçeli'den özür dilediğini de belirtti.

Ferhat Murat'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Bir süredir sayın Akşener ile sayın Erdoğan diyalog halindeydi. Yerel seçimlerden önce başlayan bir diyalog süreci. Dolaylı bir diyalog süreci. Başkaları üzerinden bir görüşme trafiği oldu.

'ÖZÜR DİLEME SÜRECİ GERÇEKLEŞTİ'

Meral Akşener, Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşürken öncelikle yine dolayı yoldan, sonra da telefonla Sayın Bahçeli'yle görüştü. Geçmişe yönelik, siyasi alanda sarf edilen bazı sözler için özür dileme süreci gerçekleşti.

'GÜZEL BİR KONUŞMA OLDU'

Yani aslında karşılıklı, Meral Hanım'ın Devlet Bey'e çok saygılı yaklaştığı, sayın Bahçeli'den Meral Hanımın ağabeyi ile geçmişte birlikte de hareket ettiği dönemlerden dem vurulan güzel bir konuşma oldu.

'GENEL BAŞKANKEN YAPILDI'

Bu konuşma Meral Hanım genel başkanken yapıldı. Yani yerel seçim sürecinde Akşener'in hem Erdoğan ile hem Bahçeli ile görüşmeleri oldu. Ama bunun, 'İYİ Parti'yi Cumhur İttifakı tarafından yönlendirmek, politikalarını stratejilerini belirlemek' gibi noktası yoktu. Özellikle geçmişteki sert dönemin kapanması, İYİ Parti'nin 'müstakillik' açıklamasından sonra gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

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Devlet Bahçeli Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
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