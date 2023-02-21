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  4. Gündem olan fetvaya tepki göstermişti! Fatih Altaylı, Diyanet'in suç duyurusuna paylaştığı görselle yanıt verdi

Gündem olan fetvaya tepki göstermişti! Fatih Altaylı, Diyanet'in suç duyurusuna paylaştığı görselle yanıt verdi

21.02.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Fatih Altaylı'nın Diyanet İşleri Başkanlığının depremzede çocuklarla ilgili gündem olan fetvasına verdiği "Sapuklar" tepkisinin ardından Diyanet, Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu. Altaylı ise bu gelişmeye sosyal medya hesabından paylaştığı görselle yanıt verdi.

Gündem olan fetvaya tepki göstermişti! Fatih Altaylı, Diyanet'in suç duyurusuna paylaştığı görselle yanıt verdi

Diyanet İşleri Başkanlığının geçtiğimiz günlerde depremzede çocuklarla ilgili bir soru üzerine verdiği fetvada "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" ifadeleri yer almış, bu açıklama gündem olurken söz konusu ifadeler silinerek yeniden paylaşılmıştı. Altaylı'dan bu fetvaya ilişkin tepki gelmişti.

ALTAYLI: DİYANET GİBİ BİR KURUMDA NE İŞİNİZ VAR

Fatih Altaylı, Diyanet'in fetvasıyla ilgili tepkisini “Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin” sözleriyle dile getirmişti.

DİYANET'TEN SUÇ DUYURUSU

Bunun üzerine Diyanet tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda "Şüphelinin Twitter sayfası üzerinden aşağılayıcı ifadelerle Başkanlığımız ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşlarımızı ve depremzedelerimizi Başkanlığımıza karşı kışkırtmaya çalışması üzerine Başkanlığımızca suç duyurusunda bulunmak zorunluluğu hasıl olmuştur” ifadelerine yer verildi.

"ATATÜRK YADİGARI BİR KURUMU KİRLETENLER BENİ MAHKEMEYE VERMİŞ"

Altaylı ise suç duyurusuna sosyal medya hesabından "Diyanet İşleri Başkanlığı gibi Atatürk yadigarı bir kurumu kirletenler beni mahkemeye vermiş. Kendilerine yanıtımdır" ifadelerini kullanarak paylaştığı görselle yanıt verdi.

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Fatih Altaylı Diyanet İşleri Başkanlığı

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