Gündem olmuştu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hamdolsun" demesinin nedeni

Brüksel'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1915 olaylarının 'soykırım' olarak anılmasını gündeme getirip getirmediğine ilişkin soruya, “Hamdolsun hiç gündeme gelmedi” diye yanıt vermişti.

ERDOĞAN NEDEN "HAMDOLSUN" DEDİ?

Hürriyet yazarı gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği "Hamdolsun" yanıtıyla ilgili başlayan tartışmaları kaleme aldı.

Erdoğan’a sorulan sorunun, “24 Nisan’ı unutturacak bir görüşme olmasını umuyorum’ demiştiniz. Bu konu gündeme geldi mi?” şeklinde olduğunu ifade eden Selvi, Cumhurbaşkanı kaynaklarından aldığı bilgiyi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Biden ile yapılan görüşmenin 24 Nisan'daki açıklamayı unutturacak kadar olumlu bir havada geçtiği için 'Hamdolsun' ifadesini kullandığını aktaran Selvi, "Yoksa 'hamdolsun' 1915 olaylarını hiç gündeme getirmedi, anlamında değil." diye yazdı.



