GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2019

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT AŞ iş birliği ile başlatılan Tarım Kredi Ortak Kart Projesi tanıtımına ve Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katılacak.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarının ve hayatının anlatılacağı Dijital Gösterim Merkezi'nin açılışı yapılacak.

(İstanbul/12.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nı ziyaret edecek.

- Bakan Kasapoğlu, 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne katılacak.

(Antalya/13.30/17.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.

- Yeni Malatyaspor, evinde 2-2 berabere kaldığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/21.00)

3- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sürüyor.

4- Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası Yunanistan'ın Volos kentinde çeyrek final maçlarıyla devam ediyor.

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