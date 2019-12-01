GÜNDEM ÖZETİ / 1 Aralık 2019

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek Kaymakamlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Havza Bilgilendirme Toplantısı, Lavanta Fidesi Dikim Töreni ve "Hayaller Gerçekleşiyor Buluşması"na katılacak.

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftaya Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko, OGM Ormanspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Bursa/15.15/İzmir/17.30/Ankara/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor, Galatasaray-Beşiktaş TRC İnşaat, Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.15/Kayseri/16.00)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasına Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arhavi Voleybol-Tokat Belediye Plevne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta müsabakalarıyla devam edilecek.

(Yozgat/14.00/Ankara/15.00/Artvin/17.00/İstanbul/19.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları yapılacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 8. hafta tek maçla tamamlanacak.

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 15. hafta karşılaşmaları yapılacak.

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu, 21. yarış olan Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

(Abu Dabi/16.10)

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