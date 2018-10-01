GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Yeni yasama yılı başlıyor.

\ - 27. Dönem 2. Yasama Yılı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplanacak Genel Kurulda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak. (TBMM/14.00) - Yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek. (TBMM/13.00) 2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 18. Türk Tarih Kongresi’ne katılacak. (Ankara/11.00) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak. (Bilecik/10.00) 2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni’nin uğurlanması törenine iştirak edecek. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre ziyareti kapsamında Dünya Ekonomik Forumu'nun resmi akşam yemeğine katılacak. (Cenevre) 2- Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Cakarta) 3- Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin yapılan referandumun yansımaları izlenecek. (Üsküp) 4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip edilecek. (Sana) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" açılışı dolayısıyla başkanlığın konferans salonunda düzenlenecek programda konuşacak. (Ankara/10.30) 2- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı davası"nın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (Ankara/09.30)

\ - FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı kurmay albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 53'ü tutuklu 92 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.