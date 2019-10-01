GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ekim 2019

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammuri ile "Türkiye-Ürdün Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" imza törenine iştirak edecek.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyinin kuruluşunun 70. yılı vesilesiyle düzenlenecek etkinliğe katılacak, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ve Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya gelecek.

(Strazburg)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları başlayacak.

- Galatasaray, A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-German ekibiyle karşılaşacak, maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(İstanbul/22.00)

2- Dünya Atletizm Şampiyonası, Doha'da sürüyor.

3- ULEB Avrupa Kupası D Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta, İtalyan ekibi Dolomiti Energia ile deplasmanda karşılaşacak.

(Trento/20.30)

4- FIBA Erkekler Avrupa Kupası eleme turunda Pınar Karşıyaka, deplasmanda İsveç'in Boras Basket takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Boras/20.00)

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