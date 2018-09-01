GÜNDEM ÖZETİ / 1 Eylül 2018

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla Valiliği'ni ziyaret edecek, Marmaris plajları ve koylarında incelemelerde bulunup, Köyceğiz hakkında bilgi alacak. Bakan Kurum, Dalyan kanallarında ve dalyan ağzı kumsallarında inceleme yaptıktan sonra Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Rehabilite Edilen Kaplumbağaların Denize Salınması ve Gözlemleme Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/17.00/Eskişehir/19.15/İzmir/Elazığ/21.45)

5- Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Muratpaşa Belediyespor ile Polatlı Belediyespor, Celal Atik Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/17.00)

6- TFF 2. Lig'de 2018-2019 sezonu 2, TFF 3. Lig'de ise 7 maçla başlayacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

