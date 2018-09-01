GÜNDEM ÖZETİ / 1 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılanacak.
- Devlet Konukevi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov ile baş başa görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) Toplantısı'na iştirak edecek.
- Erdoğan, iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı sonrasında, onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.
(Kırgızistan)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla Valiliği'ni ziyaret edecek, Marmaris plajları ve koylarında incelemelerde bulunup, Köyceğiz hakkında bilgi alacak. Bakan Kurum, Dalyan kanallarında ve dalyan ağzı kumsallarında inceleme yaptıktan sonra Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Rehabilite Edilen Kaplumbağaların Denize Salınması ve Gözlemleme Programı'na iştirak edecek.
(Muğla/10.30-20.15)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, "Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Açılış Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/10.00)
2- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ağustos ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıklayacak.
(İstanbul/11.00)
3- İstanbul Ticaret Odası (İTO) ağustos ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat değişimini açıklayacak.
(İstanbul/12.00 )
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
SPOR
1- Avrupa Okçuluk Şampiyonası Polonya'nın Legnica kentinde final atışlarıyla sona erecek.
2- Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Türkiye Grand Prix'si öncesi Afyon Motor Sporları Merkezi'nde sıralama turları yapılacak.
(Afyonkarahisar/13.20)
3- Spor Toto Süper Lig'de 4. haftaya Fenerbahçe-Kayserispor, Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor-Göztepe müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/Manisa/19.15/Trabzon/Antalya/21.45)
4- Spor Toto 1. Lig'de 4. haftaya Ümraniyespor-Giresunspor, Eskişehirspor-Kardemir Karabükspor, Altay-Adanaspor, Tetiş Yapı Elazığspor-Balıkesirspor Baltok müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/17.00/Eskişehir/19.15/İzmir/Elazığ/21.45)
5- Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Muratpaşa Belediyespor ile Polatlı Belediyespor, Celal Atik Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İzmir/17.00)
6- TFF 2. Lig'de 2018-2019 sezonu 2, TFF 3. Lig'de ise 7 maçla başlayacak.
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