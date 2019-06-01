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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Haziran 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz'da "Vatandaş Buluşması"na, "İstişare ve Değerlendirme" toplantısına katılacak, Sancaktepe'de Veysel Karani Gümüşhaneliler Derneğinde vatandaşla buluşacak, iftar programına iştirak edecek, Osmangazi Mahallesi Seçim İrtibat Ofisi'ne ziyarette bulunacak, Necmettin Erbakan Külliyesi'nde "Gençlik Buluşması ve Sahur Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00-23.45)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başakşehir'de muhtarlarla bir araya gelecek, pazar yerinde vatandaş ve esnafla buluşacak, Tuzla'da Trabzon Ağasarlılar Derneği açılışına, BBP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığının iftar programına katılacak.

(İstanbul/10.00-20.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli İrade Platformu'nun Haliç Kongre Merkezi'ndeki iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/20.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla Yenikapı Meydanı’nda Enderun teravihi ve dua buluşmasına katılacak.

(İstanbul/22.00)

2- Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki bölüm halinde yapılacak.

(09.30/11.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcileri Tottenham ile Liverpool, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Madrid/22.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig A Grubu'ndaki üçüncü hafta maçında deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak.

(Nitra/20.00)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

5- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Antalya'da kampı sürüyor.

- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2 Haziran'da Özbekistan ile oynanacak özel maç öncesi kamp yapılan Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, Zeynep Hotel'in sahasında antrenman yapacak.

(Antalya/18.30/19.00)

6- Kulüplerin transfer çalışmaları izleniyor.

- Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile Kemerburgaz Tesislerinde sözleşme imzalayacak.

(İstanbul/12.00)

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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Haziran 2019

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