GÜNDEM ÖZETİ / 1 Haziran 2019

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz'da "Vatandaş Buluşması"na, "İstişare ve Değerlendirme" toplantısına katılacak, Sancaktepe'de Veysel Karani Gümüşhaneliler Derneğinde vatandaşla buluşacak, iftar programına iştirak edecek, Osmangazi Mahallesi Seçim İrtibat Ofisi'ne ziyarette bulunacak, Necmettin Erbakan Külliyesi'nde "Gençlik Buluşması ve Sahur Programı"na iştirak edecek.

5- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Antalya'da kampı sürüyor.

- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2 Haziran'da Özbekistan ile oynanacak özel maç öncesi kamp yapılan Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, Zeynep Hotel'in sahasında antrenman yapacak.

(Antalya/18.30/19.00)

6- Kulüplerin transfer çalışmaları izleniyor.

- Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile Kemerburgaz Tesislerinde sözleşme imzalayacak.

(İstanbul/12.00)

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