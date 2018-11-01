GÜNDEM ÖZETİ / 1 Kasım 2018

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Sıfır Atık Zirvesi"ne katılacak.

- KİT Komisyonunda, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ ile İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığının hesapları müzakere edilecek.

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM ile düzenlenen Ekim Ayı İhracat Rakamları Basın Toplantısı'na katılacak, Diyarbakır Valiliğini ziyaret edecek, Diyarbakır İş Kadınları Derneğince gerçekleştirilecek "1. Ekonomi Kadın Zirvesi"nin kapanışına katılacak.

- Dönmez, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Altıeylül ilçesindeki Yarış Ortaokulu'nun açılışına, İvrindi'de Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Altın Madeni Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek, Darüşşafaka Tekfen ise deplasmanda İspanya'nın Kirolbet Baskonia takımıyla karşılaşacak.

1- 6. Boğaziçi Film Festivali kapsamında "Bir Endüstri Olarak Sinema ve Festivaller" paneli düzenlenecek.

- 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla, dönemin Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem dahil 12 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İbnü'l Cezeri Sempozyumu"na katılacak, Büyükşehir Belediyesini ve Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, gençlerle buluşacak.

(İstanbul/20.45/Vitoria-Gasteiz/20.30)

2- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Antakya Spor Salonu'nda Letonya'nın TTT Riga takımını ağırlayacak.

(Hatay/18.00)

3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nın 2. haftasında C Grubu'nda Beşiktaş, Rusya ekibi Inventa, D Grubu'nda ise Mersin Büyükşehir Belediyespor, Romanya temsilcisi ACS Sepsi ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda ise iki Türk takımı BOTAŞ ile Çukurova Basketbol, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Kursk/19.00/Sfantu Gheorghe/20.00/Ankara/19.00)

4- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı 8 maçla tamamlanacak.

- Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak, Göztepe ise Çengelköy Futbol Yatırımları'nı konuk edecek.

(İstanbul/13.00/İzmir/19.00)

5- "Turkish Airlines Open" uluslararası golf turnuvası Regnum Carya Golf Kulübü tesislerinde başlayacak.

(Antalya/10.15)

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