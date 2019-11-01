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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Kasım 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 00:11 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cuma namazını restorasyonu tamamlanan tarihi Rüstem Paşa Camisi'nde kılacak ve caminin ibadete açılış törenine katılacak.

(Tekirdağ/13.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Marriott Otel'de düzenlenecek Katar - Türkiye İş Forumu'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi" programına iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Belediyesi Kültür Merkezi'nde, Kuruluşunun ve Eğitime Başlamasının 95. Yılında Musiki Muallim Mektebi Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Ankara İl Başkanlığı Değerlendirme ve İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/20.00)

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/10.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Dodurga ve Oğuzlar ilçeleri doğal gaz verme törenlerine katılacak.

(Çorum/11.30-16.00)

2- TÜİK, 2018 yılına ilişkin bölgesel hane halkı tüketim harcaması verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma Sanayii Üniversite Buluşmaları – Hasan Kalyoncu Üniversitesi" ile "Savunma Sanayii Gaziantep Buluşması" programlarına katılacak.

(Gaziantep/10.00/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı"na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

- Suriye'nin kuzeyinde icra edilmesi planlanan Türk-Rus müşterek ilk kara devriyesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Suriyeli tarafların katılımıyla Anayasa Komitesi çalışmaları üçüncü gününde devam edecek.

(Cenevre)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

5- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de 10. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

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1 Kasım 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

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