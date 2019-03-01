GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mart 2019

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belen Cumhur İttifakı Seçim Bürosu'nu, AK Parti Dörtyol İlçe Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, Emek Mahallesi ve İskenderun kentsel dönüşüm alanıyla TOKİ tarafından yapımı sürdürülen statta incelemelerde bulunacak, Dörtyol Cumhur İttifakı Seçim Bürosu'nun açılışını gerçekleştirecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileriyle bir araya gelecek, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ni ziyaret edecek, partisinin kent meydanı ile Eşme ilçesinde düzenlenecek mitinglerine katılacak.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cuma namazını Süleyman Paşa Merkez Camisi'nde kılacak, esnafı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini, Valiliği, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini ziyaret edecek, Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği toplantıya katılacak.

6- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ziyaret edecek, ambulans teslim törenine katılacak, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret edecek, yeni doğumevi inşaatında incelemelerde bulunacak.

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Mesleğim Hayatım Portalı" tanıtım programına iştirak edecek.

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Opera Binası konferans salonunda gerçekleştirilecek Arkeolojik Kazıları Basın Tanıtımı'na ve Hilton Ankara Garden Inn Otel'de düzenlenecek Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı "Büyük Rumeli Buluşması"na katılacak.

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karaağaç Seçim İrtibat Merkezi'ni açacak, ziyaretlerde bulunacak, Gençlerle Demokrasi Buluşması'na katılacak, spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelecek, Kula'da esnafı ziyaret edecek, aday tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Sakarya /11.00-14.00)

7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bahçelievler Genişletilmiş Teşkilat Buluşması"na katılacak.

(İstanbul/19.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya Valiliğini ziyaret edecek, Korkuteli ilçesinde "Küçükköy Mahallesi İçme Suyu ve Kanalizasyon Yenileme Hattı Açılış Töreni"ne katılacak, merkez çarşıda esnafı ziyaret edecek, STK temsilcileri ile toplantı yapacak.

(Antalya /14.15-17.30 )

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valilikte sanayicilerle toplantı yapacak, Sarıkamış OSB'sini ziyaret edecek, Kayağın İpek Yolu Kar Raftingi Programı'na katılan yabancı ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelecek.

(Kars/10.30/14.30/18.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaretlerde bulunacak, Van depreminde yaşamını yitirenlerin anısına Karabağlar’da fidan dikimi töreni ile İzmir Ticaret Odası Karabağlar Temsilciliği açılışına katılacak.

(İzmir/10.30-18.00)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sarp Gümrük Kapısı açılış törenine iştirak edecek.