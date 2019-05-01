GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mayıs 2019

4- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 75. Mali Genel Kurulu dolayısıyla Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek, TOBB Konferans Salonu'nda hizmet şeref belgesi ve plaket takdim töreni düzenlenecek.

- Demir ayrıca HİK Sistemi İçin Lojistik Destek İş Birliği Protokolü, Altay Yazılım- Kongsberg İş Birliği Protokolü, SSB ile ASELSAN arasında Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesi, ASELSAN ile Kazakistan STE firmaları arasında satış ve tedarik sözleşmeleri ve ALTAY Tankı Seri Üretim Projesi alt yüklenici sözleşmeleri imza törenlerine katılacak.

(İstanbul/18.00)

4- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarında Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Mogaz, SELKA Eskişehir Hentbol-1955 Batman Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00/Eskişehir/19.00)

5- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası Almanya'da sahibini bulacak.

- Kupa finalinin rövanşında Almanya temsilcisi s.Oliver Würzburg, İtalya'nın Dinamo Sassari takımını konuk edecek.

(Würzburg/18.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

