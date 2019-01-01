HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 00:03 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNERKardeşinin sapığı karşısına çıktıKardeşinin sapığı karşısına çıktı
Reina katliamında ölenler çiçekler ile anıldıReina katliamında ölenler çiçekler ile anıldı
Fatih'te 'Mekke'nin Fethi' kutlandıFatih'te 'Mekke'nin Fethi' kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 Ocak 2019 gündem özeti

En Çok Okunan Haberler

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

Herkes bebeği kurtarmaya çalışırken arkada yaptığı inanılmaz!

Herkes bebeği kurtarmaya çalışırken arkada yaptığı inanılmaz!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Reina katliamında ölenler çiçekler ile anıldı

Reina katliamında ölenler çiçekler ile anıldı

İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı!

İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı!

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı!

Taksim'de hareketlilik! Tek tek arandılar

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.