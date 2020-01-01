GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2020

(Ankara/11.00)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda gerçekleştirilecek Medya Günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/15.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

