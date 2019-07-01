GÜNDEM ÖZETİ / 1 TEMMUZ 2019

- Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi Temsilciler Meclisinde kabul edecek Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile İmparatorluk Sarayı'nda bir araya gelecek.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İş Federasyonu tarafından Imperial Hotel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katılacak, Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai'nin Palace Hotel’de vereceği öğle yemeğine iştirak edecek.

- FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İzmir/16.00)

KÜLTÜR SANAT

1- 33. Uluslararası İzmir Festivali'nin kapanışında ünlü piyanist Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alacak.

(İzmir/21.00)

SPOR

1- Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı Maslak'taki vakıf merkezinde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam ediyor. Türkiye, ikinci maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.

(Rotterdam/17.15)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.

4- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu'nda Tanzanya-Cezayir ve Kenya-Senegal, D Grubu'nda ise Namibya-Fildişi Sahili ve Güney Afrika-Fas maçları yapılacak.

(Kahire/22.00/22.00/19.00/19.00)

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