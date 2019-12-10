GÜNDEM ÖZETİ / 10 Aralık 2019

3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 9. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Litvanya temsilcisi Rytas ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda ise Darüşşafaka Tekfen, İtalya ekibi Germani Brescia Leonessa'yı konuk edecek.

- FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Vilnius/20.00/İstanbul/20.15)

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav ile deplasmanda karşılaşacak. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk edecek.

(Kudüs/20.30/İstanbul/20.00)

5- Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Tokat Belediye Plevne, Belçika temsilcisi BDO Volley Haasrode'yi konuk edecek.

(Tokat/19.00)

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