GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılacak, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile görüşecek, Ruanda Başbakanı Edouard Ngirente, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i ayrı ayrı kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konserine iştirak edecek. (İstanbul/10.00/12.30/13.30/14.30/15.30/Ankara/20.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Hakimevi'nde iki bakanlığın iş birliğinde düzenlenecek "Gündem Buluşmaları: Nafaka Sistemi" programına katılacak. (Ankara/10.00) 2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, ortak basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul / 13.00) 3- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00) EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya'da Altın Sonbahar Tarım Fuarı ve fuar kapsamında düzenlenen Tarım İş Forumu'na katılacak. (Moskova) 2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek "Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu"na katılacak. (İstanbul/10.00) 3- TÜİK, ağustos ayı dış ticaret endekslerini yayımlayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) 2- Endonezya'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor. (Palu) 3- Suriye'de, Soçi mutabakatı çerçevesinde muhalifler ve rejim karşıtı grupların ağır silahlarını cephe hattından çekmesinin ardından gelişmeler izleniyor. (İdlib) 4- Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından Han Yunus'ta düzenlenecek etkinlik takip edilecek. (Han Yunus) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul / 10.00) - Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 53'ü tutuklu 92 sanığın yargılanması, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürecek. (İstanbul / 10.00) 2- 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenler için Ankara Garı önünde anma töreni düzenlenecek (Ankara/09.30) SPOR 1- 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, Alanya-Antalya etabıyla devam edilecek. (Antalya/10.00) 2- Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda karşılaşacak. (Adana/19.00) 3- Voleybolda 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası Japonya'da sürüyor. Türkiye, 2. tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında Azerbaycan ile karşılaşacak. (Osaka/04.40) 4- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bosna Hersek'le yapılacak özel maç öncesi karşılaşmanın oynanacağı Rize Yeni Şehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler de aynı statta yapacağı ve ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak