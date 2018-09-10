GÜNDEM ÖZETİ / 10 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verisini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci haftaya A, B, C ve D Liglerinde 8 maçla devam edilecek.

- B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye, deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek.

(Solna/21.45)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom ile Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/19.30)

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