GÜNDEM ÖZETİ / 10 Kasım 2018

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak Koordinasyon Merkezini ziyaret edecek, Vadi Ankara sahasında, Gölbaşı Millet Bahçesi alanında ve Kuzey Ankara Cami, Kongre Merkezi ve Kentsel Dönüşüm Projesi sahasında incelemelerde bulunacak.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Afyonkarahisar/Bolu/13.30/Giresun/Balıkesir/16.00)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Beşiktaş Sompo Japan-Afyon Belediyespor, TOFAŞ-Banvit, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray karşılaşmalarıyla sürüyor.

(İstanbul/13.00/Bursa/15.15/İstanbul/17.30)

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