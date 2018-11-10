GÜNDEM ÖZETİ / 10 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenecek törenle anılacak.
- Meclis Atatürk Anıtı'nda, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında anma töreni yapılacak.
- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında tören düzenlenecek.
(Ankara/09.05/TBMM/09.05/İstanbul/09.05)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak Koordinasyon Merkezini ziyaret edecek, Vadi Ankara sahasında, Gölbaşı Millet Bahçesi alanında ve Kuzey Ankara Cami, Kongre Merkezi ve Kentsel Dönüşüm Projesi sahasında incelemelerde bulunacak.
(Ankara/13.00-17.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek Paris Barış Forumu için liderler Fransa'ya gelecek.
- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.
(Paris)
2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları takip ediliyor.
(Riyad/Washington/Ankara)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib)
KÜLTÜR SANAT
1- Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı açılacak.
(İstanbul/12.00)
GÜNCEL
1- Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Gelişen köyü Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Hakkari)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 12. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe, Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir, Kayserispor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
(Erzurum/Konya/13.30/Rize/16.00/Kayseri/19.00)
2- Hentbolda Erkekler EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 7. hafta maçında Beşiktaş Mogaz, Slovakya temsilcisi TATRAN ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Presov/20.00)
3- Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta Afjet Afyonspor-Hatayspor, Boluspor-Denizlispor, Giresunspor-Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor Baltok-Gençlerbirliği müsabakalarıyla sürüyor.
(Afyonkarahisar/Bolu/13.30/Giresun/Balıkesir/16.00)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Beşiktaş Sompo Japan-Afyon Belediyespor, TOFAŞ-Banvit, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray karşılaşmalarıyla sürüyor.
(İstanbul/13.00/Bursa/15.15/İstanbul/17.30)
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