GÜNDEM ÖZETİ / 10 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hukukçularla kahvaltılı toplantıda bir araya gelecek, Çorlu Bakkallar Odası'nın onuruna vereceği akşam yemeğine iştirak edecek. (İstanbul/10.00/Tekirdağ/19.00) 2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekmeköy’de halkla buluşacak, Eyüp’te Yozgatlılar Konfederasyonu Buluşması'na katılacak. (İstanbul/15.00/19.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çerkezköy Mimarlar Mühendisler Yapı Denetimler ile kahvaltılı toplantıya katılacak, Roman vatandaşlarla bir araya gelecek, Süleymanpaşa 100. Yıl Mahallesi Seçim Ofisi'nin açılışını gerçekleştirecek, AK Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mestan Özcan'ın tanıtım toplantısı ile Çorlu aday tanıtım toplantısına katılacak. (Tekirdağ/10.15/11.45/15.00/16.00/18.00) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya gelecek, Kongre Müzesi bahçesinde halka hitap edecek. Kahramankazan Kent Meydanı'nda vatandaşlara seslenecek Soylu, "Ankara'daki Karadenizliler Buluşması"na iştirak edecek.

(Sivas/12.00/14.00/Ankara/17.00/19.00) 3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek, açık hava toplantısında partililere seslenecek, Eskişehir'de Cumhur İttifakı toplantısına katılacak. (Bilecik/12.45/14.00/Eskişehir/16.30) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bayburt Yazyurdu Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği ile İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneğini ziyaret edecek. (İstanbul/13.00/14.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 25. haftaya Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe-Kasımpaşa, Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçlarıyla devam edilecek. (Antalya/13.30/İzmir/Rize/16.00/İstanbul/19.00) 2- Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta Hatayspor-Eskişehirspor, İstanbulspor-Altınordu, Balıkesirspor Baltok-Adanaspor, Gençlerbirliği-Altay müsabakalarıyla sürecek. (Hatay/13.30/İstanbul/Balıkesir/16.00/Ankara/19.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftaya Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka Tekfen-Pınar Karşıyaka karşılaşmalarıyla devam edilecek. (İstanbul/13.00/15.15/17.30) 4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta Çukurova Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçıyla sürecek. (Mersin/14.00) 5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve lig etabının son haftası Beşiktaş-Karayolları, Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas müsabakalarıyla sona erecek. (İstanbul/14.00/19.00/Bursa/17.30) 6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 22. ve lig etabının son haftası Tokat Belediye Plevne-Maliye Piyango karşılaşmasıyla tamamlanacak. (Tokat/14.00) 7- 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Ataköy Atletizm Salonu'nda sona erecek. (İstanbul/11.00) 8- Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sırbistan'ın Novi Sad kentinde sona erecek. 9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu Katar Grand Prix'si ile başlayacak.