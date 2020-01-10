GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ocak 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirecek. (İstanbul/11.30) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilecek "Kanal İstanbul Çalıştayı"na katılacak. (İstanbul/09.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"ne iştirak edecek. (İstanbul/10.00) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta tarafından kabul edilecek, Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile ortak basın açıklaması yapacak, Turizm ve Çevre Bakanı Blendi Klosi ve Kültür Bakanı Elva Margariti ile görüşecek, Türk kurumlarını ziyaret edecek. (Tiran) 3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri törenine katılacak. (Ankara/19.00) EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak. (Ankara/14.30) 2- TÜİK, geçen yılın ekim ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile kasım ayı dış ticaret endekslerini duyuracak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine olağanüstü toplanacak. (Brüksel) 2- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor. (Bağdat/Tahran/Ankara/Washington) 3- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor. (Trablus) 4- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor. (İdlib/Halep/Haseke/Rakka) GÜNCEL 1- YÖK Başkanı Yekta Saraç, Gebze Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek "Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı"na katılacak.