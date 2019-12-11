GÜNDEM ÖZETİ / 11 Aralık 2019

3- Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edilmesi üzerine tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/13.30)

12- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçlarında Türk Hava Yolları-Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00/Bursa/18.00)

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