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GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ekim 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde, TOBB, Türk-İş, TESK, TİSK, TZOB, Kamu-Sen, Memur-Sen ve Hak-İş başkanlarından oluşan heyetle görüşecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Saray Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenecek Çocuk Şenliği'ne katılacak.

(Ankara/12.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congesium'da başlayacak 2. Ulusal Heyelan Sempozyumu'na katılacak.

(Ankara/09.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcıları Orhan Sarıbal ve Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30/14.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP İl Başkanlığında basın toplantısı yapacak.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TKİ-TTK Maden Ruhsatları Devri İmza Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-Rusya Tarım İş Toplantısı ile Tarım Yürütme Komitesi İkinci Dönem İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Moskova)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu Basın Toplantısı ile Türkiye'nin Girişimcileri Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.30/19.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta temaslarda bulunacak.

(Bağdat)

2- Avrupa Birliği (AB) Adalet ve İçişleri Konseyi, ilgili bakanların katılımıyla toplanacak.

(Brüksel)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

4- Endonezya'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Palu)

GÜNCEL

1- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Proje Hazırlama Eğitim Programı açılışına katılacak.

(Ankara/09.00)

2- FETÖ davaları

- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 53'ü tutuklu 92 sanığın yargılanması, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

3- İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenleri arama çalışmaları takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu 6. Boğaziçi Film Festivali'nin basın toplantısı, Soho House Istanbul'da yapılacak.

(İstanbul/10.30)

2- 2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ve açılış konseriyle başlayacak.

(Mersin/14.00/20.00)

SPOR

1- 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na Fethiye-Marmaris etabıyla devam edilecek.

(Muğla/10.00)

2- A Milli Futbol Takımı, Rize Yeni Şehir Stadı'ndaki özel maçta Bosna Hersek ile karşılaşacak.

(Rize/20.30)

3- UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü maç haftası A, B, C ve D liglerinde 7 maçla başlayacak.

4- Voleybolda 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası Japonya'da sürüyor.
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- Türkiye, 2. tur F Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Tayland ile karşılaşacak.

(Osaka/07.25)

5- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İsviçre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşecek.

(Nyon)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu, yapılacak 4 karşılaşmayla başlayacak. İlk haftada Anadolu Efes, Almanya temsilcisi Bayern Münih'e, Darüşşafaka Tekfen ise İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak.

(Münih/21.30/Madrid/22.00)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Çukurova Basketbol, ön eleme turu rövanş maçında Rusya'nın Nadezhda takımına konuk olacak.

(Orenburg/17.00)

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