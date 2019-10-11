GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ekim 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda düzenlenecek Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'ne katılacak. (Ankara/15.00) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenecek İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Zirvesi'ne katılacak, Elazığ'da Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, il değerlendirme toplantısına iştirak edecek. (İstanbul/10.30/Elazığ/16.00/17.00 3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde incelemelerde bulunacak. (İstanbul/12.00) 4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hitit Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılış dersine katılacak, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek, AK Parti Çorum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na iştirak edecek. (Çorum/10.30-18.00) EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne katılacak. (Ankara/14.30) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Uluslararası Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi (UDEM) Tanıtım Organizasyonu'na katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak. (Tekirdağ/10.30-15.00) 3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Saitabat köyü mesire alanını ziyaret edecek, Orman Zararlıları ile Mücadele Laboratuvarının açılışına ve drone ile Kestane Gal Arısı Mücadele Projesi'nin tanıtım programına katılacak, Kurşunlu köyünde defne hasadı, köy sakinleriyle bal sağımı yapacak. (Bursa/10.00-16.00) 4- Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı'nı oluşturan STK'ler tarafından TOBB İkiz Kuleler de basın toplantısı düzenlenecek. (Ankara/14.00) 5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 6- TÜİK, ağustos ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/11.30) GÜNCEL 1- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Şahidi Camisi'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okuyacak ve dua edecek, Valiliği ziyaretin ardından Sıtkı Koçman Üniversitesi Camisi'nde cuma hutbesini irad edecek ve öğrencilerle bir araya gelecek. (Muğla/05.45/10.00/13.00/15.00) 3- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Yargı Etiği Danışma Kurulu Kararları Sempozyumu"nun Grand Ankara Otel'de düzenlenecek açılışına katılacak. (Ankara/09.30) 4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Diyarbakır)