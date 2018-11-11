GÜNDEM ÖZETİ / 11 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Paris'te - Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu, Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü anma törenine katılacak devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları, Elize Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılanacak.

\ - Liderler, daha sonra törenin yapılacağı Zafer Takı'na geçecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkanlar Tribünü"ndeki yerini alarak anma törenine iştirak edecek. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elize Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası örgütlerin yöneticilerine verilecek öğle yemeğine katılacak. (Paris) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli incelemelerde bulunacak, "Rahva Tekstil Kent Alanı"nı ve Valiliği ziyaret edecek, Sevgi Parkı'nın açılışıyla AK Parti Divan Toplantısı'na katılacak. (Bitlis/12.30-17.00) 2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, partisinin İnsan Hakları Başkanlığınca organize edilecek "81 İl 7 Bölge Eğitim Toplantısı" programı kapsamında Gold Majesty Hotel'de basın açıklaması yapacak.

(Bursa/09.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları takip ediliyor. (Riyad/Washington/Ankara) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) GÜNCEL 1- Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor. - Şehit askerler, Van'daki törenin ardından memleketlerine uğurlanacak. SPOR 1- Vodafone 40. İstanbul Maratonu koşulacak. - Organizasyon kapsamında maratonun yanı sıra 15 ve 10 kilometre koşular ile halk koşusunu başlatacak olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, halk koşusuna katılacak. (İstanbul/09.00/09.15/09.30/09.45) 2- Dünya Karate Şampiyonası, İspanya'nın başkenti Madrid'de sona erecek. 3- Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta Bursaspor-Kasımpaşa, Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor-Akhisarspor ve Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak. (Bursa/13.30/İstanbul/18.00/Antalya/19.00/İstanbul/20.30)

4- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 3. tur ilk maçında Polatlı Belediyespor, İsrail temsilcisi Maccabi Srugo'yu konuk edecek. (Ankara/13.00) 5- Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta Ümraniyespor-Altınordu, Tetiş Yapı Elazığspor-Eskişehirspor, Altay-Adana Demirspor ve Osmanlıspor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla sona erecek. (İstanbul/Elazığ/13.30/İzmir/16.00/Ankara/19.00) 6- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Anadolu Efes-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen ve Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe müsabakalarıyla tamamlanacak. (İstanbul/15.15/İzmir/17.30/İstanbul/20.00) 7- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor-Galatasaray ve Canik Belediyespor-BOTAŞ karşılaşmalarıyla tamamlanacak. (İstanbul/13.00/Ankara/14.00/Samsun/16.00) 8- Kadın A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak. (Tiflis/13.00) 9- Voleybol Efeler Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yapılacak. 10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları oynanacak.