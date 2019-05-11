GÜNDEM ÖZETİ / 11 Mayıs 2019

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura çekimine katılacak, ilçe belediye başkanları ile toplantı yapacak, Karapınar iftar programına iştirak edecek.

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini, Şehitkamil ve Şahinbey belediyelerini ziyaret edecek, teşkilat mensupları ile iftarda bir araya gelecek.

6- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ikinci maçında Elazığ İl Özel İdare ile Bayraklı Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Elazığ/15.00)

7- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçlarında OGM Ormanspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor, Düzce Belediyespor-Konyaspor karşılaşacak.

(Ankara/Düzce/16.00)

8- Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final organizasyonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda üçüncülük ve final maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/16.00)

9- At yarışlarında 57. TBMM Kupası Koşusu Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda yapılacak.

(Ankara/16.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

