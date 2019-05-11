GÜNDEM ÖZETİ / 11 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çağdaş Gazeteciler Derneğince (ÇGD) düzenlenen 2018 Yılı Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni'ne katılacak.
(Ankara/19.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini, Şehitkamil ve Şahinbey belediyelerini ziyaret edecek, teşkilat mensupları ile iftarda bir araya gelecek.
(Gaziantep/13.00-19.30)
2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze tarafından düzenlenen iftar programına katılacak.
(İstanbul/20.17)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura çekimine katılacak, ilçe belediye başkanları ile toplantı yapacak, Karapınar iftar programına iştirak edecek.
(Konya/12.00/14.00/19.56)
4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zeka Oyunları Yarışması Ödül Törenine iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Teşkilatının iftar programına katılacak.
(İstanbul/20.16)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
GÜNCEL
1- Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek.
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftaya Çaykur Rizespor-Galatasaray, Göztepe-Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe-Akhisarspor maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/16.00/İzmir/İstanbul/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta Eskişehirspor-Adanaspor, Birevim Elazığspor-Afjet Afyonspor müsabakalarıyla başlayacak.
(Eskişehir/Şanlıurfa/16.30)
3- Beşiktaş Kulübünün yıllık olağan idari ve mali genel kurul toplantısı BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.30)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftasına Afyon Belediyespor-Anadolu Efes, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Tekfen-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Afyonkarahisar/13.00/İstanbul/15.15/17.30)
5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 25. hafta 2 maçla başlayacak.
6- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ikinci maçında Elazığ İl Özel İdare ile Bayraklı Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(Elazığ/15.00)
7- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçlarında OGM Ormanspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor, Düzce Belediyespor-Konyaspor karşılaşacak.
(Ankara/Düzce/16.00)
8- Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final organizasyonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda üçüncülük ve final maçlarıyla sona erecek.
(İstanbul/13.00/16.00)
9- At yarışlarında 57. TBMM Kupası Koşusu Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda yapılacak.
(Ankara/16.30)
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