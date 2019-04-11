GÜNDEM ÖZETİ / 11 Nisan 2019

2- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te sürüyor.

- Organizasyonun dördüncü gününde kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda ise repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

(Bükreş/11.30/18.00)

2- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde devam ediyor.

3- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Polonya'nın Szczecin kentinde sürüyor.

4- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarında Slavia Prag-Chelsea, Benfica-Eintracht Frankfurt, Villarreal-Valencia, Arsenal-Napoli karşı karşıya gelecek.

(Prag/Lizbon/Villarreal/Londra/22.00)

5- Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile Ümraniyespor karşılaşacak.

(Adana/19.00)

6- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

7- Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçlarında Fenerbahçe-Halkbank, Galatasaray-Arkas Spor karşılaşacak.

(İstanbul/14.00/19.00)

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