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GÜNDEM ÖZETİ / 11 Temmuz 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Foto Muhabirlerinin Gözüyle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" isimli fotoğraf sergisinin açılışını yapacak.

(TBMM/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Katliamı kurbanları için düzenlenecek anma programına ve etkinliklere katılacak.

(Srebrenitca/08.30/13.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomide düzenlemeler içeren "torba teklif"in görüşmeleri sürdürülecek.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fahri orman korucuları ve halkla buluşacak, fahri orman korucularına yangın koruyucu malzeme ve sertifikalarını verecek.

(İzmir/17.00-18.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, 2018 yılı kütüphane istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.00)

2- Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da katılacağı basın toplantısında, sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralarda yürütülen karalama kampanyasına ve hakkındaki iddialara cevap verecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- 47. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda başlayacak.

(İstanbul/11.00)

2- Mısır'da gerçekleştirilen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın çeyrek finallerinde Fildişi Sahili-Cezayir, Madagaskar-Tunus maçları yapılacak.

(Süveyş/19.00/Kahire/22.00)

3- Fransa Bisiklet Turu, Mulhouse - La Planche des Belles Filles arasındaki 6. etap yarışıyla sürecek.

(Fransa)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor. Kadınlarda yarı final mücadeleleri yapılacak.

(Londra)

5- UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

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