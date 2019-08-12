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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ağustos 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti il teşkilatı ile il başkanlığındaki bayramlaşma programına katılacak, itfaiye teşkilatını ziyaret edecek, Karapınar'da vatandaşlarla bayramlaşacak.

(Konya/11.00/12.00/14.00)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşma için düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/14.00)

3- Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

SPOR

1- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Estonya'nın başkenti Tallinn'de başlayacak.

2- Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda Senegal ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

3- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 13 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı öncesi müsabakanın yapılacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Atina/20.00)

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12 AĞUSTOS 2019 gündem özeti

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