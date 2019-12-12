GÜNDEM ÖZETİ / 12 Aralık 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ve beraberindeki heyet ile görüşecek, iş birliği protokolünü imzalayacak. Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(TBMM/11.00/13.30/Ankara/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Doğa Koleji Ankara Eryaman Kampüsü önünde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aralık ayı Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, 2018 yılı sosyal koruma ile imalat sanayi su, atıksu ve atık istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)