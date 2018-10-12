GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Törenine katılacak, toplu açılış töreninde halka hitap edecek. - 4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi akşam yemeğine iştirak edecek. (Isparta/10.30/14.30/İstanbul/19.30) 2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre'ye gidecek. (Ankara) 3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ekvator Ginesi'nin bağımsızlığının 50. yıl dönümü kutlamalarına katılacak, temaslarda bulunacak. (Malabo/09.30) 4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Toplantısı'na katılacak, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) ödül törenine iştirak edecek. (Ankara/11.00/16.45) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, Kale Çevresi Kentsel Yenileme Projesi ile Paşabahçe mesire alanlarında incelemelerde bulunacak, Vefa konutlarının açılış törenine katılacak. - Kurum, kentsel dönüşüm alanı ile TOKİ 780 konut şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

(Sivas/10.00-17.30) 2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Beyoğlu Cihangir Camisi'nin açılışına katılacak. (İstanbul/12.30) EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Tarım Şehri Malatya Toplantısı'na katılacak. (Malatya/15.30-17.00) 2- TÜİK, ağustos ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 3- Uluslararası Ekmek Festivali, CerModern'de başlayacak. (Ankara/14.30) DÜNYA-DİPLOMASİ 1 - Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) GÜNCEL 1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki gelişmeler takip ediliyor. (İstanbul) 2- İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada "ev hapsi "uygulanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un yargılanmasına İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (İzmir/09.30) 3- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Serikbay Oraz ve Toplumsal kalkınma Bakanı ile görüşecek, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğini ve TİKA Astana ofisini ziyaret edecek.

(Astana) 4- FETÖ davaları - Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (Ankara/09.30) 5- "Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi" kapsamında düzenlenen "4. Yüksek Mahkemeler Zirvesi" sona erecek. (İstanbul/11.00) KÜLTÜR SANAT 1- İranlı kadın sanatçılar Azam Eisazadeh ve Maryam Khorrami'ye ait tezhip ve minyatür çalışmalarından oluşan "İran Geleneksel Sanatlar Sergisi" Türvak Sinema-Tiyatro Müzesi'nde açılacak. (İstanbul/15.00) 2- "2. Adana Lezzet Festivali"nin açılış töreni yapılacak. (Adana/15.00) SPOR 1- 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na Marmaris-Selçuk etabıyla devam edilecek. (Muğla/İzmir) 2- Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü maç haftası A, B, C ve D liglerinde 7 maçla sürecek.