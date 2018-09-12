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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 00:06 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bölge Adliye Mahkemesinin açılışına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Konya/11.00-16.00)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek törenle "okullar ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesi" ile okulların çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik işlerinde hizmet sunmak üzere personel istihdamı sağlanması"na yönelik iş birliği protokolüne imza koyacaklar.

(Ankara/14.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde "Eğitimde 12 sorun 12 çözüm" konulu basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkent Organize Sanayi Bölgesini ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere'de temaslarda bulunacak.

(Londra)

3- Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Ankara Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri kırtasiye denetimleri yapacak.

(Ankara/10.30)

4- TÜİK, temmuz ayı dış ticaret endeksleri ile 2018 yılı Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/ 09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılmasına ilişkin dava dosyasından ayrılan Çekmeköy Kışlası'ndaki olaylarla ilgili 2'si tutuklu 3 askerin yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli / 09.30)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesine 26 karşılaşmayla devam edilecek.

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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2018

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