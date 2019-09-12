GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2019

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı"na katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasındaki iş birliği protokolünün imza törenine iştirak edecek.

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'ne katılacak.

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlıkları arasındaki iş birliği protokolünün Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenecek imza törenine katılacak.

(Ljubljana/15.30)

2- 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Türkiye Rallisi, Marmaris'te başlayacak.

- Rallinin ilk gününde Marmaris Yat Limanı'nda düzenlenecek seremonik startın ardından şehir merkezinde iki kilometrelik seyirci özel etabı gerçekleştirilecek.

(Muğla/18.00)

3- Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası, Sırbistan-ABD ve Polonya-Çekya arasında oynanacak 5-8'incilik klasman maçlarıyla sürüyor.

(Dongguan/14.00/Şanghay/16.00)

4- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde devam ediyor.

5- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı 3 maçla tamamlanacak.

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