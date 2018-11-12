GÜNDEM ÖZETİ / 12 Kasım 2018

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet savcılarının kura törenine katılacak. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de iştirak edecek.

2- Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılanmasına, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

4- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılanması Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 5. hafta maçı ve 20 Kasım Salı günü Antalya'da Ukrayna ile yapacağı özel karşılaşma için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak ilk antrenmanını yapacak.

(İstanbul/18.30)

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