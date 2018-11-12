GÜNDEM ÖZETİ / 12 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet savcılarının kura törenine katılacak. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de iştirak edecek.
- Oktay, İtalya'nın Palermo kentinde Libya Konferansı kapsamında heyet başkanları onuruna bir otelde verilecek yemeğe katılacak.
(Ankara/10.30/14.00/Palermo)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyon Kocatepe Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
(Afyonkarahisar/10.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cevriye Tatış Ortaokulu'nda sanatçı Yavuz Bingöl ile Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyası Lansmanı'na katılacak, Tutak Öğretmenevi'nde öğretmenlerle buluşacak, Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılışı'na iştirak edecek.
(Kars/10.45/Ağrı/13.45/15.00)
3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesi görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği 5. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/11.30)
2- TÜİK, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorunundaki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Lefkoşa)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib)
GÜNCEL
1- Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan 7 askerden 4'ünün naaşı, Van'da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.
(Van/09.00)
2- Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılanmasına, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.
4- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılanması Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 5. hafta maçı ve 20 Kasım Salı günü Antalya'da Ukrayna ile yapacağı özel karşılaşma için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak ilk antrenmanını yapacak.
(İstanbul/18.30)
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