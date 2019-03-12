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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Muş Valiliğini ziyaret edecek, halk buluşmasına katılacak, Malazgirt'te vatandaşlarla buluşacak.

(Muş /12.00/13.00/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İvazpaşa'da şehit ailesine ziyarette bulunacak, STK temsilcileri, hemşehri dernekleri, esnaf odaları ve muhtarlarla iki ayrı etkinlikte bir araya gelecek.

(Bursa/11.00/12.30/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rize Eğitim Merkezi'nin açılışını yapacak, Derepazarı Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti Derepazarı İlçe Başkanlığında toplantı düzenleyecek.

(Rize/10.30/12.30/13.15)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde AK Parti Seçim Koordinasyon merkezlerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşacak, Midyat'ta miting düzenleyecek, STK ve muhtarlarla yemekte bir araya gelecek, Mardin'de Gençlerle Demokrasi Buluşması'nda yer alacak, partisinin Kızıltepe Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlara buluşacak.

(Mardin/ 14.00-21.30)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Marşı'nın Kabulü programı kapsamında gazi ve şehit aileleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Kızılcahamam'da vatandaşlara hitap edecek.

(İzmir/09.30/Ankara/17.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tosya'da mitinge katılacak, Kastamonu Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlarla buluşacak, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları başkanları toplantısında bulunacak.

(Kastamonu/12.00-19.00)

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat ve Kırıkkale'de açık hava toplantılarına katılacak.

(Yozgat/14.00/Kırıkkale/17.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti'nin Afşin ve Elbistan seçim bürolarını ziyaret edecek, Elektrik Üretim AŞ Afşin Elbistan B Termik Santrali'nde incelemelerde bulunacak.

(Kahramanmaraş/12.30/13.30/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak, MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'na katılacak.

- Bakan Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığı ve Seçim Koordinasyon Merkezi'ni, Kafkas Arısı Üretim ve Gen Merkezi Müdürlüğünü ziyaret edecek, Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'nda yer alacak.

(Kars/09.45/10.30/11.15/Ardahan/14.30/16.30/17.30)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçı kadın girişimcilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek, bölgesel istişare toplantısına katılacak. Pekcan, iş insanları, esnaf ve AK Parti il teşkilatıyla buluşacak.

(Kocaeli/13.30/15.00/Bolu/18.30)

4- TÜİK, 2018 yılı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Boğazkent bölgesi otelcileri ile Kadriye bölgesi esnaf ve taşımacıları ile sohbet toplantılarına katılacak.

- Çavuşoğlu, Türk-İngiliz Tatlıdil Forumunun İngiliz eş başkanları Jack Straw ve Julian-Horn Smith'i kabul edecek, Yunanistan’ın eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis ile görüşecek.

(Antalya-Serik 12.30/16.00/18.00/18.30)

2- İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, hükümetin AB ile vardığı Brexit Anlaşması'nı oylayacak.

(Londra)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında doktora yapan bursiyer öğrencilerle düzenlenecek toplantıya katılacak.

(Ankara/09.45)

2- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davay Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/14.00)

- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılamasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Konya'da FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan 65 sanığın yargılanmasına 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Konya/09.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Juventus-Atletico Madrid, Manchester City-Schalke 04 karşı karşıya gelecek.

(Torino/Manchester/23.00)

2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Sompo Japan, Fransa temsilcisi Nanterre 92'yi BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

3- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile BOTAŞ, 21. hafta erteleme maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

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GÜNDEM ÖZETİ / 11 MART 2019

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