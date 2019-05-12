GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mayıs 2019

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

3- Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay başkanlık için yarışacak.

(İstanbul/10.30)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası Banvit-Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ, Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/13.00/İstanbul/13.00/17.30)

5- Futbolda Kadınlar 1. Lig play-off final maçında Beşiktaş ile ALG Spor, Manavgat Atatürk Stadı'nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek

(Antalya/16.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 25. hafta 3 maçla tamamlanacak.

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı İspanya Grand Prix'si koşulacak.

(Barselona/16.10)

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