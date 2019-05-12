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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mayıs 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 00:06 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MÜSİAD'ın geleneksel iftar programına katılacak.

(İstanbul/20.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek.

(Bayburt)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftaya İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa, Atiker Konyaspor-Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/Konya/16.00/Malatya/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta Ümraniyespor-İstanbulspor, Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok, Abalı Denizlispor-Kardemir Karabükspor, Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği, Hatayspor-Giresunspor, Altınordu-Boluspor, Osmanlıspor-Altay müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Adana/Denizli/Gaziantep/Hatay/İzmir/Ankara/16.30)

3- Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay başkanlık için yarışacak.

(İstanbul/10.30)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası Banvit-Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ, Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/13.00/İstanbul/13.00/17.30)

5- Futbolda Kadınlar 1. Lig play-off final maçında Beşiktaş ile ALG Spor, Manavgat Atatürk Stadı'nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek

(Antalya/16.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 25. hafta 3 maçla tamamlanacak.

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı İspanya Grand Prix'si koşulacak.

(Barselona/16.10)

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