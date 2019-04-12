GÜNDEM ÖZETİ / 12 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katılacak. (Antalya/08.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov ve beraberindeki heyeti kabul edecek, ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/14.00) EKONOMİ 1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılacak ve bu kapsamda Washington'da temaslarda bulunacak. (Washington) 2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İnci GS Yuasa yeni akü fabrikası açılış törenine katılacak, Manisa OSB Müdürlüğünü ziyaret edecek. (Manisa/10.00/14.00) 3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde incelemede bulunacak, Ulusal Fındık Çalıştayı'na katılacak. (Ordu/10.45-14.30) 4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "EXPO Pekin 2019 Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30) 5- TÜİK, şubat ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Parlamanter Asamblesi iş birliği ile düzenlenen Rose-Roth ve Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Semineri Açılış Oturumu'na katılacak ve burada bir konuşma yapacak. (Antalya / Belek / 08.45 / 09.15) - Çavuşoğlu, Serik, Aksu ve Kepez belediyelerini ziyaret edecek. (Antalya/10.50/11.45/14.00) 2- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sudan'daki askeri darbe ve ülkedeki son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak. (Birleşmiş Milletler) 3- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek. (Hartum) 4- Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçiş dönemi liderlerine karşı düzenlenen protesto gösterileri izleniyor. (Cezayir) 5- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus) 6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün, darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katılacak. Organizasyon kapsamında milletvekilleri ile Suriyeli mülteci ve Türk çocukları arasında dostluk maçı yapılacak.

(Antalya/14.00/17.00) 2- Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te sürüyor. - Organizasyonun beşinci gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda ise repesaj ve final müsabakaları yapılacak. (Bükreş/11.30/18.00) 3- Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın ilk maçında Bursaspor ile Trabzonspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (Bursa/20.30) 4- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde devam ediyor. 5- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Polonya'nın Szczecin kentinde sürüyor. 6- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta İstanbulspor-Osmanlıspor karşılaşmasıyla başlayacak. (İstanbul/19.00) 7- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftanın ilk maçında Afyon Belediyespor ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. (Afyonkarahisar/19.00) 8- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ikinci devre ilk gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Arhavi Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş karşılaşacak.