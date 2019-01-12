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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ocak 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 00:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Millet Bahçesi alanında, Katı Atık Düzenli Depolama sahasında ve Bigadiç TOKİ şantiye alanında incelemede bulunacak.

(Balıkesir/09.30/13.30/15.00/16.00/16.30/17.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya ve Uşak'ta Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantılarına katılacak.

(Kütahya/10.00/Uşak14.30)

3- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, aday tanıtım toplantısına katılacak il teşkilatı, aday ve aday adaylarıyla akşam yemeğinde buluşacak.

(Kahramanmaraş/12.30/13.00/13.30/14.00/18.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, partisinin il ve ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısına katılacak.

(Edirne/14.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin il ve ilçe belediye başkan aday tanıtım toplantısına katılacak.

(Mardin/14.45)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, belediye başkanlığını ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/11.30/12.00)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, il ve ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısına katılacak.

(Bitlis/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek, Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisinin açılışına katılacak, Gazikent Gençlik Merkezi'ni ziyaret edip futsal müsabakasını izleyecek, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret edecek, Kalyon Stadı ve Şahinbey Spor Salonu'nda incelemelerde bulunacak.

(Gaziantep/10.45/11.45/12.30/14.00/15.00/15.30/16.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta Gaziantep Basketbol-Galatasaray, TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan, Türk Telekom-Banvit maçlarıyla başlayacak.

(Gaziantep/13.00/Bursa/15.15/Ankara/17.30)

3- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın ilk maçlarında Çukurova Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol, Kırçiçeği Bodrum-Canik Belediyespor, Gündoğdu Adana Basketbol-İzmit Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Mersin/Muğla/Adana/14.00)

4- Voleybol Efeler Ligi'nde 13. hafta karşılaşmaları yapılacak. Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor, Arhavi Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası-Maliye Piyango, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe-Halkbank karşılaşacak

(Tokat/Artvin/14.00/Ankara/16.00/Afyonkarahisar/İstanbul/17.00)

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12. haftanın ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe Opet, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00)

6- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor.

- Galatasaray, Almanya temsilcisi RB Leipzig ile Red Bull Arena'da hazırlık maçı yapacak. Beşiktaş ise Antalya kampında Almanya temsilcisi Greuther Fürth ile karşı karşıya gelecek.

(Leipzig/17.00/Antalya/15.00)

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