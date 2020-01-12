GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ocak 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle Umman'a taziye ziyaretinde bulunacak.

(Maskat)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve STK temsilcileriyle buluşma programına katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Hatay/09.00/10.45/12.00)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meyra Otel'de dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısı yapacak, Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) açılış törenine katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Belediyeyi ziyaret edecek.

(Gümüşhane/10.00-16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesi ve Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünün açıklanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.