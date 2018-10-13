GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İsviçre'de, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) danışma toplantısına katılarak konuşma yapacak ve Sudan Ulusal Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer ile bir araya gelecek.
(Cenevre)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 55. Ulusal 29. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine iştirak edecek.
(Nevşehir/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, esnafı, kent meydanını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, atıksu arıtma tesisi alanında incelemede bulunacak, Van Evlerinin açılışına katılacak.
(Van/10.00-15.30)
2- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenleyecek.
(Adana/12.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 500 baş düve üretim merkezi açılışı ve buzağı küpe takma törenine, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün güneş enerjisi destekli kurutma sisteminin açılışına ve Bakanlığa bağlı kuruluşların müdürleriyle toplantıya katılacak; Kayısı Borsasını ve Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde incelemede bulunacak.
(Malatya/09.30-12.30)
2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yenilenebilir Enerji Kooperatifi tesis açılışına iştirak edecek.
(Kayseri/13.30)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen Genç Yönetici Okulu "Mega Projelerin Yönetimi" programına katılacak.
(İstanbul/09.30)
4- Türk Hava Kurumunun (THK) 45. Olağan Büyük Genel Kurulu, Ankara Green Park Otel'de gerçekleştirilecek.
(Ankara/09.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'de düşünce kuruluşu Chatham House'da "Değişen Dünya Düzeninde Avrupa" konulu yuvarlak masa toplantısına katılacak.
(Londra)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki gelişmeler takip ediliyor.
(İstanbul)
2- Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Ercan Topaca başkanlığındaki heyet Anıtkabir'e çelenk koyacak, Ulus'taki 2. Meclis binasında tören düzenlenecek.
(Ankara/09.30/11.00)
SPOR
1- 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na Selçuk-Manisa etabıyla devam edilecek.
(İzmir/Manisa)
2- Futbolda UEFA Uluslar A, B, C ve D Liglerinde 9 maç yapılacak.
3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta deplasmanda Rusya ile yapılacak maç öncesi karşılaşmanın oynanacağı Fisht Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
- Milliler hazırlıklarını, aynı statta yapacağı ve ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla tamamlayacak.
(Soçi/18.30/19.00)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol-Banvit, Bahçeşehir Koleji-Galatasaray ve TOFAŞ-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/13.00/17.30/Gaziantep/15.15/Bursa/20.00)
5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ-İstanbul Üniversitesi, İzmit Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol ve Beşiktaş-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.
(Mersin/14.00/Ankara/Kocaeli/İstanbul/16.00)
6- Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu, Fenerbahçe-Jeopark Kula Belediyespor maçıyla başlayacak.
(İstanbul/14.30)
7- Beşiktaş Mogaz, Hentbol EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Danimarka'nın Bjerringbro-Silkeborg takımını konuk edecek.
(Kocaeli/16.00)
8- Hentbol Kadınlar EHF Kupası 2. ön eleme turu ilk maçında Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda İsveç temsilcisi Höörs ile karşılaşacak.
(Höör/17.00)
9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftasında 4 maç yapılacak.
10- TFF 2. Lig'de 7. hafta, gruplarda oynanacak 17 maçla tamamlanacak.
11- TFF 3. Lig'in 7. haftasında gruplarda 26 karşılaşma yapılacak.
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