GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İsviçre'de, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) danışma toplantısına katılarak konuşma yapacak ve Sudan Ulusal Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer ile bir araya gelecek.

(Cenevre)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 55. Ulusal 29. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine iştirak edecek.

(Nevşehir/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, esnafı, kent meydanını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, atıksu arıtma tesisi alanında incelemede bulunacak, Van Evlerinin açılışına katılacak.

(Van/10.00-15.30)

2- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenleyecek.

(Adana/12.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 500 baş düve üretim merkezi açılışı ve buzağı küpe takma törenine, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün güneş enerjisi destekli kurutma sisteminin açılışına ve Bakanlığa bağlı kuruluşların müdürleriyle toplantıya katılacak; Kayısı Borsasını ve Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde incelemede bulunacak.