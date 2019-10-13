GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ekim 2019

(İstanbul/15.15)

6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftası Nilüfer Belediyespor-Galatasaray maçıyla tamamlanacak.

(Bursa/19.00)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 3. hafta maçları yapılacak, Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta tek müsabakayla sona erecek.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları yapılacak.

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix'si koşulacak.

(Mie/08.10)

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