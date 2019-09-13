GÜNDEM ÖZETİ / 13 Eylül 2019

5- 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Türkiye Rallisi, Marmaris merkezli olarak Muğla'da sürüyor. Organizasyonun ikinci gününde İçmeler, Çetibeli ve Ula etapları geçilecek.

(Muğla/07.30)

6- TFF 1. Lig'de 4. haftanın ilk maçında Balıkesirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.

(Balıkesir/19.00)

7- Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK ile deplasmanda karşılaşacak.

(Veria/18.00)

8- Voleybolda Kadınlar Balkan Kupası maçları Türk temsilcisi Türk Hava Yolları'nın ev sahipliğinde İstanbul'da başlayacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenecek organizasyonun ilk gününde Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile Sırbistan ekibi Zeleznicar karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

